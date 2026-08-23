Гимнастка Ильтерякова завоевала золото в многоборье на Спартакиаде народов России — 2026
Российская гимнастка София Ильтерякова одержала победу в личном многоборье по художественной гимнастике на Спартакиаде народов России – 2026, проходящей в Екатеринбурге.
Ильтерякова набрала 116,500 балла в итоговой сумме за все упражнения. Серебряным призёром соревнований стала Анастасия Власенко, которая показала результат 107,750 балла. Замкнула тройку призёров Милена Щенятская с 106,500 балла в итоговом протоколе.
Ильтерякова является чемпионкой мира – 2026 в командных соревнованиях, а также серебряным призёром в упражнениях с мячом.
Художественная гимнастика. Спартакиада народов России – 2026. Екатеринбург. Многоборье:
1. София Ильтерякова – 116,500 балла.
2. Анастасия Власенко – 107,750.
3. Милена Щенятская – 106,500.