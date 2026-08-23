«Это мне даже помогло». Гимнаст Усачёв — о проблемах с визой перед ЧЕ-2026

Российский гимнаст Алексей Усачёв рассказал, как на его выступление на чемпионате Европы — 2026 повлияли сложности с получением визы в Хорватию.

– Как переживали ситуацию с визами?

– На самом деле очень спокойно и достойно. Я сначала вообще не стоял даже на подготовку на этот турнир, потом меня поставили на подготовку как запасного… Но до конца я не был уверен, что поеду.

То есть даже до всех визовых проблем, чисто по спортивным причинам, я предполагал вполне, что могу не поехать. И тут приходит отказ… Но по такой причине, конечно, я не думал, что могут возникнуть проблемы, тем более что я совсем недавно был в Хорватии.

– Эмоционально сложно было настроиться после таких новостей по визам?

– Наоборот, появилась праведная спортивная злость. Это даже мне где-то и помогло. Мы с Серёжей Найдиным на следующий день контрольную тренировку отмолотили как никогда, получили нереальные оценки. Я думал, что нас морально это придавит, но, наоборот, появился подъём, — сказал Усачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.