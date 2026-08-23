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Гимнаст Духно рассказал, почему не смог завоевать медали в опорном прыжке и на коне

Гимнаст Духно рассказал, почему не смог завоевать медали в опорном прыжке и на коне
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Российский гимнаст Арсений Духно назвал причины своих неудачных выступлений в опорном прыжке и на коне на ЧЕ-2026.

«Получал важный опыт на снарядах, коня важно было просто выйти и сделать. Но получилось так, что случилась неудача. Съехала рука на «флопе», отдал все силы, не смог сделать нормально свою комбинацию.

Прыжок – банальная техническая ошибка. Были шансы попасть в тройку, нужно было делать Юрченко, с мыслями собираюсь, готов, всё помню, все ошибки, но в последний момент задираю голову, угол в плечах и не получилось выдать нормальный прыжок.

Дальше надо было забыть все эти дни и готовиться к командному финалу, потому что это один из самых эмоциональных и важных дней на турнире», – сказал Духно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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