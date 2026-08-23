Маринов: перед ЧМ, может, даже и хорошо, что мы заняли 2-е место, даст мотивацию работать

Россиянин Даниел Маринов нашёл плюсы в отсутствии золотых медалей ЧЕ-2026 у мужской сборной России по спортивной гимнастике.

«Мы не теряли шанс на победу ни на одном снаряде, не думали о пьедестале — просто старались делать своё дело. Выступили — забыли и переключаемся на следующий снаряд. Особенно после того, как кто-то ошибся или допустил падение. Эмоциональные качели были, но нас они не задели — мы старались сохранять хладнокровие. Теперь мы видим по табло, что можем обыгрывать всех, — в Европе это точно так.

По ходу соревнований мы всё прекрасно понимаем. Такой ход событий придаст нам важную ментальную уверенность — перед чемпионатом мира это очень важно. Может быть, даже хорошо, что мы заняли сейчас второе место, — это даст мотивацию работать ещё больше.

Мы слышали, как нас поддерживали с трибун, ощущали, что за нами большая страна, которая в нас верит и надеется. Спасибо, что благодаря вам мы это чувствуем. Дальше — больше», — передаёт слова Маринова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.