«Я сильно страдал». Погачар — о втором этапе «Вуэльты Испании» — 2026
Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG) объяснил, почему занял третье место на втором этапе «Вуэльты Испании» — 2026.
«Ван Арт очень быстро создал разрыв в самом начале, а я сильно страдал, мне было плохо, поэтому я решил восстановиться… Если бы я чувствовал себя нормально и лучше поработал над тактикой, то мог бы даже победить», – приводит слова Погачара Eurosport.es.
Первым финишировал британский гонщик Мэтью Бреннан (UCI WorldTeam Visma–Lease a Bike).
Погачар занимает первую строчку в генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2026 после второго этапа.
В этом году словенец выиграл «Тур де Франс».
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