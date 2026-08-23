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«Я сильно страдал». Погачар — о втором этапе «Вуэльты Испании» — 2026

«Я сильно страдал». Погачар — о втором этапе «Вуэльты Испании» — 2026
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Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG) объяснил, почему занял третье место на втором этапе «Вуэльты Испании» — 2026.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 2
Монако — Маноск (214.3 км)
23 августа 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Мэтью Бреннан
Team Visma | Lease a Bike
4:47:47
2
Пау Микель-Дельгадо
Bahrain Victorious
4:47:47
3
Тадей Погачар
UAE Team Emirates-XRG
4:47:47

«Ван Арт очень быстро создал разрыв в самом начале, а я сильно страдал, мне было плохо, поэтому я решил восстановиться… Если бы я чувствовал себя нормально и лучше поработал над тактикой, то мог бы даже победить», – приводит слова Погачара Eurosport.es.

Первым финишировал британский гонщик Мэтью Бреннан (UCI WorldTeam Visma–Lease a Bike).

Погачар занимает первую строчку в генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2026 после второго этапа.

В этом году словенец выиграл «Тур де Франс».

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