Россиянки Казанцева и Трифонова завоевали золото и серебро на ЮЧМ по прыжкам в воду
Россиянка Виктория Казанцева одержала победу в прыжках с трёхметрового трамплина на юниорском чемпионате мира – 2026 в Хорватии. Ещё одна российская прыгунья Надежда Трифонова стала серебряным призёром соревнований
Казанцева набрала 233,70 балла по итогам турнира, Трифонова завершила соревнования с результатом 219,00 балла. Бронзовым призёром в данном виде программы стала украинка Ксения Бочек (218,30 балла).
Прыжки в воду. Юниорский чемпионат мир – 2026. Девушки. Трёхметровый трамплин:
1. Виктория Казанцева (Россия) – 233,70.
2. Надежда Трифонова (Россия) – 219,00.
3. Ксения Бочек (Украина) – 218,30.
4. Сури Зои Куэва Лобато (Мексика) – 216,00.
5. Эмили Демль (Германия) – 207,60.
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