Россиянки Казанцева и Трифонова завоевали золото и серебро на ЮЧМ по прыжкам в воду

Россиянка Виктория Казанцева одержала победу в прыжках с трёхметрового трамплина на юниорском чемпионате мира – 2026 в Хорватии. Ещё одна российская прыгунья Надежда Трифонова стала серебряным призёром соревнований

Казанцева набрала 233,70 балла по итогам турнира, Трифонова завершила соревнования с результатом 219,00 балла. Бронзовым призёром в данном виде программы стала украинка Ксения Бочек (218,30 балла).

Прыжки в воду. Юниорский чемпионат мир – 2026. Девушки. Трёхметровый трамплин:

1. Виктория Казанцева (Россия) – 233,70.

2. Надежда Трифонова (Россия) – 219,00.

3. Ксения Бочек (Украина) – 218,30.

4. Сури Зои Куэва Лобато (Мексика) – 216,00.

5. Эмили Демль (Германия) – 207,60.