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«Скорейшего восстановления». Ангелина Мельникова — о травме Руслана Литвинова

«Скорейшего восстановления». Ангелина Мельникова — о травме Руслана Литвинова
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Олимпийская чемпионка в командном многоборье российская гимнастка Ангелина Мельникова пожелала выздоровления полузащитнику московского «Спартака» Руслану Литвинову после травмы, которую он получил во время матча с «Зенитом» (Санкт-Петербург). Московский клуб одержал победу со счётом 2:0.

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23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'

«Спасибо за приглашение, «Спартак»! Видела, как травмировался Руслан Литвинов. Здоровья и скорейшего восстановления», – написала Мельникова в одной из социальных сетей.

Из-за травмы Литвинова заменили на 56-й минуте встречи. Позже стало известно, что Литвинов получил повреждение внутренней боковой связки коленного сустава, а срок его восстановления составит около месяца.

После этой игры «Спартак» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с девятью очками занимает четвёртое место.

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