«Возвращение серьёзное и достойное». Нагорный — об участии российских гимнастов в ЧЕ-2026

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный назвал возвращение российских гимнастов на европейскую арену серьёзным, достойным и радостным событием.

«Если подводить итоги чемпионата Европы в целом, то мы очень рады, что ребята вернулись на европейскую арену, их там не было очень давно. Все выступили достойно, в общем командном зачёте мы выиграли, 28 медалей: 10 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых. Я так понимаю, что это даже рекорд, если взять соревнования, когда выступали мужчины и женщины и был общекомандный зачёт. Поэтому очень рады, возвращение такое серьёзное и достойное», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Россияне заняли первое место в медальном зачёте ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике в Загребе. Гимнасты из России выступили на чемпионате Европы впервые за пять лет.