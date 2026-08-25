Нагорный — о возобновлении карьеры: может быть, уже скоро порадую болельщиков

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, планирует ли он возвращаться к тренировкам, чтобы вернуться в профессиональный спорт.

— Не видел, чтобы вы официально объявляли о завершении карьеры. Не планируете вернуться в профессиональный спорт?

— Знаете, я вот сейчас после встречи наших гимнастов [после чемпионата Европы] поеду в зал тренироваться. Поэтому не могу сказать, что я закончил карьеру.

— Когда смотрите на выступления ребят по телевизору, не появляется желания вернуться?

— Когда я смотрел на ребят по телевизору, особенно в командных соревнованиях, я уже стоял в форме, накладках и ждал вызова в сборную.

— Получается, стоит ожидать вашего возвращения?

— Думаю, да. Может быть, уже в ближайшее время порадую болельщиков, – приводит слова Нагорного «Матч ТВ».