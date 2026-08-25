15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Нагорный — о возобновлении карьеры: может быть, уже скоро порадую болельщиков

Нагорный — о возобновлении карьеры: может быть, уже скоро порадую болельщиков
Комментарии

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, планирует ли он возвращаться к тренировкам, чтобы вернуться в профессиональный спорт.

— Не видел, чтобы вы официально объявляли о завершении карьеры. Не планируете вернуться в профессиональный спорт?
— Знаете, я вот сейчас после встречи наших гимнастов [после чемпионата Европы] поеду в зал тренироваться. Поэтому не могу сказать, что я закончил карьеру.

— Когда смотрите на выступления ребят по телевизору, не появляется желания вернуться?
— Когда я смотрел на ребят по телевизору, особенно в командных соревнованиях, я уже стоял в форме, накладках и ждал вызова в сборную.

— Получается, стоит ожидать вашего возвращения?
— Думаю, да. Может быть, уже в ближайшее время порадую болельщиков, – приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

Материалы по теме