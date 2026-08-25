Нагорный считает, что гимнасты из РФ не смогли собраться на командный турнир ЧЕ-2026

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что отечественные гимнасты не смогли настроиться на командный турнир чемпионата Европы — 2026. В командном турнире мужская сборная России стала второй.

«Если говорить именно про мужскую команду и финал, то, конечно, многие расстроились, потому что были все шансы побеждать. Но, к сожалению, команда не смогла, может быть, собраться. Может быть, отсутствие опыта выступления в команде, может быть, ещё какие-то факторы повлияли на это. Ладно бы была одна грубая ошибка, одно падение, но когда практически на каждом снаряде мы видели грубые ошибки, то, конечно, это не радует. Я думаю, что все это прекрасно понимают, грубые ошибки, падения, даже ошибки в организационной части, когда нужный мостик не смогли поставить. Много разных факторов, которые повлияли на то, что ребята не смогли выиграть. Но при этом серебряные медали на чемпионате Европы в командном первенстве — тоже очень достойно. Просто мы понимаем, что уровень мужской сборной намного выше. Если взять по отдельности каждого человека, то команда должна побеждать, права на ошибку быть не должно.

В целом отсутствие золота у мужской команды — ничего страшного. Если мы говорим про абсолютное первенство, то, конечно, ребята должны были побеждать, первые-вторые места, как у женской сборной, должны были быть наши. Если говорим про командное первенство, то тоже все шансы были для победы. Но это спорт, в жизни