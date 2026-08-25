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«Очень сильно повредил пятку». Маринов — о травме, полученной на ЧЕ-2026 в Загребе

«Очень сильно повредил пятку». Маринов — о травме, полученной на ЧЕ-2026 в Загребе
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Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о травме ноги, которая была получена на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе, Хорватия.

«Я очень сильно повредил ногу, точнее, пятку. Это было на заключительном снаряде в командном финале. Не сильно видно, я быстро ушёл с помоста. Но дорога домой была из‑за этого очень тяжёлой. У меня из‑за этого забились другие мышцы в ногах, потому что я её [пятку] начал беречь. Надо будет сейчас всё это восстанавливать. Не знаю, что ещё там. Но будем тоже смотреть», — приводит слова Маринова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы в Загребе, Хорватия, проходил с 19 по 23 августа. Российский гимнаст завоевал серебро в командном многоборье и бронзу – в индивидуальном.

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