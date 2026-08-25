Дворкович назвал главного кандидата на пост президента ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, временно приостановивший деятельность на своём посту из-за введения против него санкций Европейского союза, заявил, что считает главу Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова фаворитом на предстоящих выборах главы международной организации.

«Думаю, что фаворитом является Тимур Турлов в команде с Вишванатаном Анандом. Надеюсь, что он выиграет. Его избрание будет плюсом для ФИДЕ и всего шахматного мира», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».

Выборы президента ФИДЕ состоятся на генеральной ассамблее организации 26 сентября в Самарканде, Узбекистан. В список кандидатов вошли Турлов, немцы Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн. От России выдвинули Аркадия Дворковича. 23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в санкционный список. После этого он добровольно приостановил исполнение полномочий.