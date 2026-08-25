«Стали брать его на крючок». Фесиков — о повышенном внимании иностранных пловцов к Корневу

Спортивный директор ФВВСР, бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков рассказал, что американские и австралийские половцы стали пристально следить за российским спортсменом Егором Корневым.

«Очень хорошо выглядел Егор. На чемпионате России его секунды восхитили весь мир, и за ним действительно пристально начали следить не только мы или европейцы, а американцы и австралийцы стали брать его «на крючок» и разбирать как спортсмена, профессионала и человека, который войдёт в мировую элиту спринта. На чемпионате Европы Егор на сотне выглядел шикарно, он показал зубы, проявил себя», — приводит слова Фесикова ТАСС.

На прошедшем чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, Франция, российский пловец завоевал три золотые и три серебряные медали.