«Шикарна». Фесиков оценил выступление пловчихи Клепиковой на ЧЕ-2026 в Париже

Спортивный директор ФВВСР, бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков оценил выступление российской пловчихи Дарьи Клепиковой на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, Франция.

«Дарья Клепикова была шикарна, хотя первые два дня для неё дались тяжело. Было одно неудачное выступление, к которому Даша, в том числе психологически, была не готова, но она сделала правильные выводы, и, конечно, мне очень понравилось, что она не опустила голову, а поборолась сама с собой и пришла к своим быстрым секундам, а также привнесла большой вклад почти во всех эстафетных заплывах и завоевала долгожданную личную медаль, вошла в когорту лидеров европейского баттерфляя. Мы давно не видели в российском плавании спортсменок, которые на европейских позициях отстаивают топ-3», — приводит слова Фесикова ТАСС.