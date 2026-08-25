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«Шикарна». Фесиков оценил выступление пловчихи Клепиковой на ЧЕ-2026 в Париже

«Шикарна». Фесиков оценил выступление пловчихи Клепиковой на ЧЕ-2026 в Париже
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Спортивный директор ФВВСР, бронзовый призёр ОИ-2012 Сергей Фесиков оценил выступление российской пловчихи Дарьи Клепиковой на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, Франция.

«Дарья Клепикова была шикарна, хотя первые два дня для неё дались тяжело. Было одно неудачное выступление, к которому Даша, в том числе психологически, была не готова, но она сделала правильные выводы, и, конечно, мне очень понравилось, что она не опустила голову, а поборолась сама с собой и пришла к своим быстрым секундам, а также привнесла большой вклад почти во всех эстафетных заплывах и завоевала долгожданную личную медаль, вошла в когорту лидеров европейского баттерфляя. Мы давно не видели в российском плавании спортсменок, которые на европейских позициях отстаивают топ-3», — приводит слова Фесикова ТАСС.

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