Трифонова и Казанцева стали вторыми в синхронных прыжках с трамплина на ЮЧМ

Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрвого трамлина на юниорском чемпионате мира – 2026. Судьи оценили выступление россиянок в 258,63 балла.

Золото выиграли представительницы Мексики, набрав 283,02 балла, а на третью ступень пьедестала встали спортсменки из Канады, получив 256,92 балла.

Вчера, 24 августа, Виктория Казанцева стала первой (233,70) в сольных прыжках с трамплина 3 м, а Надежда Трифонова оказалась второй (219,00).

Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду – 2026 проходит с 21 по 28 августа в городе Риека, Хорватия. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальной символикой.