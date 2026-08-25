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Тадей Погачар выиграл четвёртый этап «Вуэльты Испании»

Тадей Погачар выиграл четвёртый этап «Вуэльты Испании»
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Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем четвёртого этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 104,8 км за 2.40,35. Маршрут гонки на этом этапе начался в Андорре-ля-Велье и завершился в этом же городе.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 4
Андорра-ла-Велья — Андорра-ла-Велья (104.8 км)
25 августа 2026, вторник. 15:49 МСК
Идёт
1
Тадей Погачар
UAE Team Emirates-XRG
2:40:35
2
Ярно Видар
Lotto–Dstnyl
+2:39
3
Феликс Галль
Decathlon CMA CGM Team
+2:39

Второе место занял бельгиец Ярно Видар с результатом 2:43.14. Тройку лидеров замкнул Феликс Галль (Австрия) с таким же результатом, как у Видара.

Ранее третий этап велогонки был отменён из-за погодных условий.

Генеральная классификация «Вуэльта Испании» — 2026 после четвёртого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения) — 7:38.59.

2. Примож Роглич (Словения) +3.21.

3. Энрик Мас (Испания) +3.32.

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