Тадей Погачар выиграл четвёртый этап «Вуэльты Испании»
Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем четвёртого этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 104,8 км за 2.40,35. Маршрут гонки на этом этапе начался в Андорре-ля-Велье и завершился в этом же городе.
Второе место занял бельгиец Ярно Видар с результатом 2:43.14. Тройку лидеров замкнул Феликс Галль (Австрия) с таким же результатом, как у Видара.
Ранее третий этап велогонки был отменён из-за погодных условий.
Генеральная классификация «Вуэльта Испании» — 2026 после четвёртого этапа:
1. Тадей Погачар (Словения) — 7:38.59.
2. Примож Роглич (Словения) +3.21.
3. Энрик Мас (Испания) +3.32.
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