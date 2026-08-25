Матвей Помошников — чемпион мира среди юниоров в прыжках в воду с метрового трамплина

Российский спортсмен Матвей Помошников выиграл юниорский чемпионат мира – 2026 в прыжках в воду с метрового трамплина. Судьи в сумме оценили выступление Помошникова в финале 333,90 баллами.

Вторую ступень пьедестала занял немецкий атлет Финн Аве, получив 313,75 балла. Бронзовую медаль забрал Арно Корбей из Канады, получив от судей 315,05 балла.

Также сегодня, 25 августа, на ЮЧМ россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.

Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду – 2026 проходит с 21 по 28 августа в городе Риека, Хорватия. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальной символикой.