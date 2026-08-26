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FIL перенесла рассмотрение вопроса о допуске российских саночников на ноябрь

FIL перенесла рассмотрение вопроса о допуске российских саночников на ноябрь
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Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила о переносе внеочередного конгресса Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будет рассмотрен вопрос допуска россиян до турниров под эгидой FIL, с сентября на ноябрь.

«Исполком FIL принял решение перенести внеочередной конгресс, посвящённый вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях Международной федерации санного спорта, с 24 сентября на 12 ноября.

В Международной федерации санного спорта назвали несколько причин такого решения: ожидание результата судебных процессов в CAS [Спортивном арбитражном суде] российских спортивных федераций против международных, чтобы избежать подобного процесса в отношении FIL, наблюдение за развитием ситуации вокруг участия российских спортсменов в летней юношеской Олимпиаде 2026 года в Сенегале, а также ожидание решения Международного олимпийского комитета об участии россиян в зимних юношеских Играх 2028 года в Италии», — приводит слова Гарт ТАСС.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с отечественных спортсменов.