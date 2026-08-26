Тело регбийного арбитра Брызгалина с огнестрельным ранением обнаружено в Москве

Тело одного из наиболее известных регбийных арбитров России Алексея Брызгалина было обнаружено в московской квартире. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт». По словам источника, у погибшего было огнестрельное ранение в голову.

«Тело Брызгалина обнаружено с огнестрельным ранением головы в квартире на Косинской улице. По предварительным данным, криминальной составляющей нет», – отметил представитель правоохранительных органов.

В среду, 26 августа, пресс-служба Федерации регби России опубликовала заявление о скоропостижной смерти Брызгалина на 48-м году жизни. В 2021 году арбитр был признан лучшим судьёй России.