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Тело регбийного арбитра Брызгалина с огнестрельным ранением обнаружено в Москве

Тело регбийного арбитра Брызгалина с огнестрельным ранением обнаружено в Москве
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Тело одного из наиболее известных регбийных арбитров России Алексея Брызгалина было обнаружено в московской квартире. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт». По словам источника, у погибшего было огнестрельное ранение в голову.

«Тело Брызгалина обнаружено с огнестрельным ранением головы в квартире на Косинской улице. По предварительным данным, криминальной составляющей нет», – отметил представитель правоохранительных органов.

В среду, 26 августа, пресс-служба Федерации регби России опубликовала заявление о скоропостижной смерти Брызгалина на 48-м году жизни. В 2021 году арбитр был признан лучшим судьёй России.

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