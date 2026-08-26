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Андрей Минаков намерен продолжить обучение в России после окончания вуза в США

Андрей Минаков намерен продолжить обучение в России после окончания вуза в США
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Чемпион мира и Европы по плаванию Андрей Минаков рассказал, что продолжит обучение в России после окончания Стэнфорда* в США.

«Я окончил Стэнфорд* в прошлом году. Многие из тех, с кем я обучался, уже проходят различные стажировки и устроились на работу. Я буду учиться в российской магистратуре высшей школы менеджмента СПбГУ по программе «Менеджмент». Сейчас не смогу применять эти знания, потому что сосредоточен на своей спортивной карьере, но думаю, что в будущем у меня будет опыт в этой сфере», – приводит слова Минакова ТАСС.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации

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