Андрей Минаков намерен продолжить обучение в России после окончания вуза в США

Чемпион мира и Европы по плаванию Андрей Минаков рассказал, что продолжит обучение в России после окончания Стэнфорда* в США.

«Я окончил Стэнфорд* в прошлом году. Многие из тех, с кем я обучался, уже проходят различные стажировки и устроились на работу. Я буду учиться в российской магистратуре высшей школы менеджмента СПбГУ по программе «Менеджмент». Сейчас не смогу применять эти знания, потому что сосредоточен на своей спортивной карьере, но думаю, что в будущем у меня будет опыт в этой сфере», – приводит слова Минакова ТАСС.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации