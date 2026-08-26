Турецкий гимнаст рассказал, как тренировки в России помогают ему на международной арене

Турецкий гимнаст Ферхат Ариджан рассказал, как занятия в России помогают ему на международных соревнованиях.

– Перед чемпионатом Европы вы тренировались в России?

– Всё так. Перед этим чемпионатом я был на тренировочных сборах в России, а затем даже выступал на чемпионате России вместе с моим партнёром по команде, Адемом Есилом. В России очень хорошая организация и отличная база для сборов. Мне это очень помогло.

– То есть совместная работа с россиянами делает вас сильнее?

– Разумеется. Кроме того, что я сам ездил на тренировки в Россию, так ещё российская команда в прошлом марте приезжала к нам в Анталью, мы проводили совместные сборы. Я застал их в работе у себя дома.

– Помогает ли выступлениям на мировой и европейской арене возможность тренироваться рядом с сильными российскими атлетами?

– Безусловно, это очень помогает нам. И российские гимнасты тоже обращаются ко мне за советами по технике, по тренировкам. Так мы помогаем друг другу, — сказал Ариджан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.