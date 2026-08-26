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На берегу Байкала прошли корпоративные соревнования «Роснефти» по спортивному туризму

На берегу Байкала прошли корпоративные соревнования «Роснефти» по спортивному туризму
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На берегу озера Байкал «Роснефть» организовала корпоративный слёт по спортивному туризму. Соревнования прошли в поддержку Года единства народов России и объединили нефтяников из 17 дочерних обществ компании со всей страны.

Программа проходивших на базе отдыха «Утулик» соревнований состояла из четырёх этапов: пеший поход, водный сплав, спортивное ориентирование и контрольно-туристический маршрут. Новшеством стал формат преодоления пешеходной дистанции – участники преодолевали её в связках.

Победу в состязаниях одержала объединённая команда «РН-Проектирование Добыча», представленная сотрудниками из Уфы и Томска. Серебро досталось Ангарской нефтехимической компании, замкнула тройку призёров сборная «РН-Ванкор» из Красноярска.

Помимо командных наград, лучшие спортсмены в личном зачёте получили памятные подарки и дипломы. Для участников была организована и культурная программа: экскурсия к главной природной достопримечательности региона – озеру Байкал, а самые закалённые могли окунуться в ледяные воды водоёма. Завершение слёта прошло у вечернего костра с песнями под гитару и рассказами о прошедших испытаниях.

Развитие культуры здорового образа жизни и поддержка спорта – важная часть социальной политики «Роснефти». Корпоративная программа «Энергия жизни» вовлекает сотрудников компании в большой спорт. Участники инициативы выходят на старт марафонов, международных турниров по триатлону, соревнуются всей семьёй и сдают нормативы ГТО.