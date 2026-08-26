«Думаю, что смогу взять золото на ЧМ». Гимнаст Ферхат Ариджан — об итогах ЧЕ-2026

Турецкий гимнаст Ферхат Ариджан подвёл итоги чемпионата Европы — 2026 в Загребе, Хорватия, и предположил, что сможет взять золото на чемпионате мира.

– В финале на брусьях вы выступали последним, у вас был реальный шанс на золото. Наверное, есть лёгкая грусть из-за маленькой ошибки?

– Понимаю, о чём вы. Разумеется, у меня был и есть потенциал для золотой медали. Я хотел это золото, потому что в квалификации у меня была более высокая оценка за сложность. И к тому же я улучшил свою программу, теперь моя базовая сложность – 5,9.

Этого должно быть достаточно для золота, я это понимаю. Но гимнастика – она на то и есть гимнастика. Случилась ошибка, но ничего страшного. Я сделал свою работу и чувствую себя хорошо. Всё будет на чемпионате мира. Думаю, что смогу показать там более чистую программу и возьму золото, — сказал Ариджан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.