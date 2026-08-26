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Турецкий гимнаст рассказал о дружбе с россиянином Даниелом Мариновым

Турецкий гимнаст рассказал о дружбе с россиянином Даниелом Мариновым
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Турецкий гимнаст Ферхат Ариджан рассказал о дружбе с российскими атлетами и отметил, что спорт должен объединять.

– Как у вас складывается общение с российскими гимнастами? Я знаю, что вы много общаетесь с Даниелом Мариновым.
– Даниел – мой друг, как и Арсений Духно – тоже мой друг. У нас идёт очень хорошее общение с российской командой. Как и со спортсменами из других стран, потому что мы все дружим. Это спорт, а в спорте, на мой взгляд, все должны быть дружелюбны друг к другу.

– Для вас не имеет значения, откуда атлет и каких он взглядов на политические процессы в мире?
– Именно. Мы гимнасты, мы спортсмены, все хотим одного и того же. Те же Олимпийские игры – это про мир во всём мире. Для этого их и придумывали, когда Кубертен возрождал Олимпийские игры, он говорил, что это другой путь: вместо войны – спорт. Спорт должен объединять, а не разделять, — сказал Ариджан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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