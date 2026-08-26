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Гимнаст Ферхат Ариджан: показал россиянам, что такое настоящий турецкий кебаб

Гимнаст Ферхат Ариджан: показал россиянам, что такое настоящий турецкий кебаб
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Турецкий гимнаст Ферхат Ариджан рассказал, что впервые попробовал татарскую кухню благодаря Даниелу Маринову и сам угощал спортсменов турецким кебабом.

– Даниел всегда берёт с собой на соревнования блюда татарской кухни. Ты пробовал чак-чак, например?
– Нет, раньше я не пробовал, но Даниел меня угостил на сборах. Очень вкусно! Мне понравилось. Мне нравится и татарская кухня, и русская. Но турецкая кухня лучше.

– А вы угощали его турецкими деликатесами?
– Конечно, когда ребята приезжали в Анталью, я показал им, что такое настоящий турецкий кебаб, и им очень понравилось, — сказал Ариджан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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