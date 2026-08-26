Погибший регбийный судья Брызгалин тяжело переживал проблемы на работе — источник

Один из наиболее известных регбийных арбитров России погибший Алексей Брызгалин был в глубокой депрессии на фоне профессиональных неудач. Об этом сообщает сайт MK.ru со ссылкой на коллег и знакомых арбитра.

«Со слов людей, близко знакомых с погибшим, Брызгалин тяжело переживал проблемы на работе. С 8 декабря 2003 года и до 2022 года он был директором спортивной школы СШОР №103 «Южное Тушино». Позже учреждение стало структурным подразделением ГБУ ДО «Московская академия регби». Брызгалина назначили начальником нового структурного подразделения, потом понизили до старшего тренера, а потом до тренера. Он просил руководство о переводе на административную должность, но получил отказ, а вскоре узнал, что на эту позицию пришёл другой человек. После этой истории Брызгалин уволился, пытался устроиться на должность в спортивной академии в Новой Москве, но и там потерпел неудачу», — говорится в сообщении MK.ru.

Тело 47-летнего судьи обнаружили в его квартире на Косинской улице на востоке Москвы. Сообщалось, что у погибшего было огнестрельное ранение в голову.