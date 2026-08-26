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Мирослав Киселёв стал чемпионом мира среди юниоров в прыжках с трёхметрового трамплина

Мирослав Киселёв стал чемпионом мира среди юниоров в прыжках с трёхметрового трамплина
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Россиянин Мирослав Киселёв выиграл золото в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Риеке, Хорватия. Спортсмен соревновался в возрастной категории 14-15 лет и получил за своё выступление 277,25 балла.

Второе место занял мексиканец Иэн Калеб Нава Гутьеррес (257,95), тройку призёров замкнул представитель Австралии Хейден Бринкли с результатом 244,00 балла.

Прыжки в воду. Чемпионат мира среди юниоров — 2026. Юноши. Трамплин 3 м

1. Мирослав Киселёв (Россия) — 277,25.
2. Иэн Калеб Нава Гутьеррес (Мексика) — 257,95.
3. Хейден Бринкли (Австралия) — 244,00.

Юниорский чемпионат мира в Риеке завершится 28 августа. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.

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