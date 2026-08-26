ГК ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Беларуси Дмитрия Хмелькова

Московский гандбольный клуб ЦСКА официально представил новичка команды. Им стал левый полусредний сборной Беларуси Дмитрий Хмельков, ранее выступавший за «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Армейцы подтвердили трансфер 26 августа, опубликовав видео с участием игрока в официальном сообществе клуба. В подписи к ролику говорится: «Такого поворота событий никто не ожидал. Не волнуйтесь, трансферы не закончились, как и свет в нашем клубе». В самом видео Хмельков заявил: «Всё, хватит, я — в ЦСКА».

Дмитрий Хмельков начинал свою карьеру в минском СКА, за который выступал с 2019 по 2024 год. В составе белорусского клуба игрок стал трёхкратным обладателем Кубка Беларуси и четырёхкратным серебряным призёром чемпионата Беларуси. В 2024 году Дмитрий перешёл в «Зенит». За два сезона в Петербурге выиграл чемпионат России и дивизион «Восток» СЕХА-лиги. В сезоне-2025/2026 провёл в Суперлиге 23 матча и забросил 91 мяч. В сборной Беларуси выступает с 2020 года.