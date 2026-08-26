Британец Мэтью Бреннан выиграл пятый этап «Вуэльты Испании»

Британский велогонщик Мэтью Бреннан (Team Visma | Lease a Bike) стал победителем пятого этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 173,4 км за 3:47.02.
Вторым стал представитель Бельгии Йорди Меус (Red Bull–Bora–Hansgrohe), а тройку замкнул итальянец Винченцо Альбанезе (EF Education–EasyPost).
Генеральная классификация «Вуэльты Испании» — 2026 после пятого этапа:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) — 11:26.01.
2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +3.21.
3. Энрик Мас (Испания, Movistar) +3.32.
4. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) +3.44.
5. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) +3.45.
6. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost)+ 3.50.
7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) +3.57.
8. Ярно Видар (Бельгия, Lidl – Trek) +4.06.
9. Маттиас Скьелмосе (Дания, Lotto Intermarché) +4.06.
10. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates – XRG) +4.11.
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