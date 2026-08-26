15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Британец Мэтью Бреннан выиграл пятый этап «Вуэльты Испании»

Британец Мэтью Бреннан выиграл пятый этап «Вуэльты Испании»
Комментарии

Британский велогонщик Мэтью Бреннан (Team Visma | Lease a Bike) стал победителем пятого этапа многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 173,4 км за 3:47.02.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 5
Фальсет — Рокетас (173.4 км)
26 августа 2026, среда. 14:34 МСК
Окончено
1
Мэтью Бреннан
Team Visma | Lease a Bike
3:47:02
2
Йорди Меус
Red Bull–Bora–Hansgrohe
3:47:02
3
Винченцо Альбанезе
EF Education–EasyPost
3:47:02

Вторым стал представитель Бельгии Йорди Меус (Red Bull–Bora–Hansgrohe), а тройку замкнул итальянец Винченцо Альбанезе (EF Education–EasyPost).

Генеральная классификация «Вуэльты Испании» — 2026 после пятого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) — 11:26.01.

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +3.21.

3. Энрик Мас (Испания, Movistar) +3.32.

4. Сепп Кусс (США, Visma | Lease a Bike) +3.44.

5. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) +3.45.

6. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost)+ 3.50.

7. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) +3.57.

8. Ярно Видар (Бельгия, Lidl – Trek) +4.06.

9. Маттиас Скьелмосе (Дания, Lotto Intermarché) +4.06.

10. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates – XRG) +4.11.

Материалы по теме
Тадей Погачар выиграл четвёртый этап «Вуэльты Испании»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android