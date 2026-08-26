В женском гандболе побит трансферный рекорд: датский клуб купил игрока за € 300 тыс.

Датский женский гандбольный клуб «Эсбьерг» официально объявил о переходе 22-летней левой полусредней сборной Дании Юлие Скальоне из «Икаста». Сумма трансфера составила € 300 тыс. Это абсолютный рекорд для женского гандбола. «Икаст» уже подтвердил, что получил историческую для гандбола сумму. Контракт Скальоне с «Эсбьергом» рассчитан до 30 июня 2030 года.

«Трудно передать словами, как много значил для меня «Икаст». Спасибо всем в клубе – болельщикам, волонтёрам и не в последнюю очередь девушкам. Это была моя жизнь, моё сообщество и во многих отношениях моя вторая семья. Я уезжаю отсюда с сердцем, наполненным благодарностью и множеством прекрасных воспоминаний, и я надеюсь, что это станет не только прощанием, но и скорой встречей», — приводит слова Скальоне пресс-служба «Икаста».

Юлие Скальоне — дочь чемпионки мира 1997 года Лоне Матисен. В «Икаст» перешла в 16 лет из «Скандерборга». В прошлом сезоне стала лучшим бомбардиром чемпионата Дании, забросив 225 мячей в 37 матчах. В Лиге чемпионов на её счету 103 гола. В сборной Дании провела 30 матчей, забросила 96 мячей. По итогам 2025 года заняла второе место в голосовании IHF за звание лучшей молодой гандболистки мира.

Напомним, предыдущий рекорд принадлежал российской гандболистке Анне Вяхиревой. В июле 2024 года французский «Брест» заплатил за её переход из норвежского «Вайперса» € 170 тыс. Тогда это была рекордная сумма для женского гандбола. Теперь новый рекорд превышает предыдущий почти вдвое.