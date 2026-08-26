Никита Нагорный выступит в новом сезоне Гимнастической Премьер-лиги

Олимпийский чемпион, а ныне вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный примет участие в новом сезоне Гимнастической Премьер-лиги. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Гимнаст будет соревноваться в составе команды «Динамо» под руководством капитанов Артура Далалояна и Виктории Комовой.

Официально Никита Нагорный не объявлял о завершении профессиональной карьеры. Для него эти соревнования станут первыми с лета 2024 года. Он также является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике.

Первые встречи Гимнастической Премьер-лиги пройдут 30 августа в Академии спорта «Динамо».