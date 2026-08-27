Организаторы раскрыли детали спортивной программы Фестиваля молодёжи в Екатеринбурге

С 11 по 17 сентября Екатеринбург примет Международный фестиваль молодёжи-2026. О деталях спортивной программы рассказал Дмитрий Путилин, генеральный директор АНО «Игры». Организация выступает оператором велнес-программы мероприятия и обладает большим опытом проведения национальных, международных спортивных и зрелищных мероприятий.

Предстоящий форум пройдёт под лозунгом «Следуй за мечтой» и станет не только площадкой для открытого международного диалога и укрепления связей, но и масштабной витриной ведущих отечественных проектов и практик. Ключевой задачей фестиваля станет демонстрация иностранным молодым лидерам современной России в качестве страны безграничных возможностей.

«В рамках Фестиваля мы формируем уникальное сочетание спортивных активностей. Мы поставили всеобъемлющую задачу — создать пространство, где объединится молодежь со всего мира. Ведь спорт – это главная и всем понятная объединяющая сила. Мы проведем тренировку по растяжке, в которой примут участие тысяча человек. Вечерний забег со светящимися браслетами превратит бегунов в светящуюся реку. И таких «фишек» в эти дни будут десятки», — отметил Путилин.

Программа события охватит креативные индустрии, науку и образование, предпринимательство, медиа и цифровые технологии. Особое место займёт спорт: это будет не просто соревновательная площадка, а пространство для самореализации и межкультурного общения молодежи со всего мира.

Участников ждут зарядки с олимпийскими чемпионами и тренировка по ритм-сайклингу под живую музыку. Программа включает киберспорт и VR-активности: от турниров на консолях