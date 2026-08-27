Российский тяжелоатлет Курочкин с двумя рекордами выиграл золото на первенстве Европы

Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото первенства Европы, установив два европейских рекорда. Россиянин выступил в весовой категории до 75 кг среди участников не старше 17 лет. Его результат в рывке составил 132 кг, в толчке – 165 кг (рекорд Европы). Суммарный результат Курочкина в двоеборье – 297 кг, что также стало европейским рекордом.

Российские тяжелоатлеты выступают на соревнованиях в Косове с флагом и гимном страны. Помимо Курочкина, золотую медаль завоевала Алёна Козлова (категория до 15 лет, свыше 69 кг), серебряным призёром турнира стала Полина Павлович (до 17 лет, до 69 кг).