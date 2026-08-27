Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров объяснил, зачем играет много турниров перед матчем за шахматную корону, который пройдёт в декабре 2026 года в Женеве (Швейцария).

«Я стал одним из лучших шахматистов только в этом году. У меня был рейтинг 2700, но это не делает меня топ-игроком. А вот Гукеш уже больше трёх лет входит в десятку лучших, так что у него большой опыт игры с лучшими шахматистами мира.

Поэтому, когда у меня появляется возможность сыграть на разных турнирах, я делаю это. Мне нравится играть с лучшими шахматистами. Я хочу чувствовать себя увереннее на турнирах высокого уровня перед матчем за звание чемпиона мира, поэтому и участвую в таком количестве соревнований», – приводит слова Синдарова Indian Express.