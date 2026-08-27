Мария Жовнер стала серебряным призёром ЧМ по академической гребле

Российская спортсменка Мария Жовнер стала серебряным призёром на чемпионате мира — 2026 по академической гребле, который проходит в Амстердаме, Нидерланды. В соревнованиях одиночек лёгкого веса россиянка стала второй, преодолев дистанцию 2000 м за 7.32,73.

Победительницей стала представительница Мексики Кения Лечуга Аланис с результатом 7.29,16. Тройку сильнейших замкнула Фемке ван де Влит из Нидерландов (7.35,56).

Чемпионат мира по академической гребле проходит с 24 по 30 августа. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.