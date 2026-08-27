15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мария Жовнер стала серебряным призёром ЧМ по академической гребле

Мария Жовнер стала серебряным призёром ЧМ по академической гребле
Комментарии

Российская спортсменка Мария Жовнер стала серебряным призёром на чемпионате мира — 2026 по академической гребле, который проходит в Амстердаме, Нидерланды. В соревнованиях одиночек лёгкого веса россиянка стала второй, преодолев дистанцию 2000 м за 7.32,73.

Победительницей стала представительница Мексики Кения Лечуга Аланис с результатом 7.29,16. Тройку сильнейших замкнула Фемке ван де Влит из Нидерландов (7.35,56).

Чемпионат мира по академической гребле проходит с 24 по 30 августа. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Тадей Погачар одержал победу на шестом этапе «Вуэльты Испании» — 2026
Комментарии