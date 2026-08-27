Тадей Погачар одержал победу на шестом этапе «Вуэльты Испании» — 2026

Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Emirates XRG) одержал победу на шестом этапе многодневной велогонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 177,5 км за 4:12,40 часа.

Вторым к финишу пришёл испанец Энрик Мас (Movistar), замкнул тройку лидеров этапа бельгиец Рамзес Дебрюйне (Alpecin-Premier Tech), проигравший лидеру на финише 46 секунд.

Генеральная классификация «Вуэльты Испании» — 2026 после шестого этапа:

1. Тадей Погачар (UAE Emirates XRG, Словения) – 15:38,27.

2. Энрик Мас (Movistar, Испания) +3.34.

3. Примож Роглич (Alpecin-Premier Tech, Словения) +4.21.

4. Ричард Карапас (Ef Education – Easypost, Эквадор) +4.50.

5. Феликс Галл (Decathlon CMA CGM Team, Австрия) +4.55.