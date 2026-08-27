Россиянин Косимов завоевал золото ЮЧМ-2026 в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Российский прыгун Кирилл Косимов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира – 2026 в Риеке (Хорватия) в соревнованиях на 10-метровой вышке. Серебряным призёром стал украинец Марк Христенко. Замкнул тройку призёров китаец Не Цзюнь

Эта победа стала второй для россиян в прыжках в воду за соревновательный день. Ранее в прыжках с трёхметрового трамплина золото завоевал Мирослав Киселёв.

Отметим, что юниорский чемпионат мира в Риеке завершится 28 августа. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских спортсменов до участия на турнире с национальным флагом и гимном, отменив все ограничения.