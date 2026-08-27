Алисон дос Сантос обновил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, Вархольм — второй
Бразильский легкоатлет Алисон дос Сантос обновил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами. На этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе спортсмен преодолел дистанцию за 45,81. Он превзошёл достижение Карстена Вархольма (45,94), установленное на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.
На этапе в Цюрихе Вархольм занял второе место с результатом 46,69. Тройку призёров замкнул Иезекииль Натаниэль из Нигерии (47,50).
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих. Бег на дистанции 400 м с барьерами. Мужчины:
- Алисон дос Сантос (Бразилия) — 45,81.
- Карстен Вархольм (Норвегия) — 46,69.
- Иезекииль Натаниэль (Нигерия) — 47,50.
- Матеус Лима (Бразилия) — 47,57.
- Абдеррахаман Самба (Катар) — 47,77.
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