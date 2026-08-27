Американка Масаи Рассел установила мировой рекорд на дистанции 100 м с барьерами

Олимпийская чемпионка – 2024 года в беге на 100 м с барьерами американка Масаи Рассел установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м с барьерами. На этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе она преодолела дистанцию за 12,09.

Прошлый рекорд (12,12) представительница Нигерии Тоби Амусан в 2022 году установила на чемпионате мира. В Цюрихе Амусан стала второй с результатом 12,23. Тройку сильнейших замкнула Надин Виссер из Нидерландов (12,34).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих. Бег на дистанции 100 м с барьерами. Женщины:

Масаи Рассел (США) — 12,09. Тоби Амусан (Нигерия) — 12,23. Надин Виссер (Нидерланды) — 12,34. Даниэле Уильямс (Ямайка) — 12,56. Акера Нюджент (Ямайка) — 12,69.