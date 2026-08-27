Арман Дюплантис с рекордом соревнований выиграл этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Он показал результат 6,25.

Вторым стал греческий атлет Эммануил Каралис (6,20). Тройку призёров замкнул Сондре Гуттормсен из Норвегии (6,00).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Цюрих. Прыжки с шестом. Мужчины:

Арман Дюплантис (Швеция) — 6,25. Эммануил Каралис (Греция) — 6,20. Сондре Гуттормсен (Норвегия) — 6,00. Кристофер Нилсен (США) — 5,90. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) — 5,90. Зак Брэдфорд (США) — 5,80. Сэм Кендрикс (США) — 5,80. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,80.