Мария Борисова опубликовала пост с благодарностями по итогам ЧМ-2026

Чемпионка мира по художественной гимнастике в командном многоборье россиянка Мария Борисова в социальных сетях опубликовала пост, в котором подвела итоги чемпионата мира — 2026 во Франкфурте-на-Майне, Германия.

«Завершился главный старт этого сезона — чемпионат мира, и я благодарю всех людей, без помощи которых не получилось бы успешное выступление.

Прежде всего Алину Маратовну за её поддержку и передачу бесценного опыта! Огромное спасибо ей за советы, за то, что она находилась рядом в период подготовки к турниру и во время ответственных выступлений.

Также благодарю своего личного тренера Ирину Николаевну за самоотдачу, любовь и терпение. Я счастлива, что мы вместе с самых первых шагов в гимнастике до выступления на чемпионате мира. Также хочу поблагодарить хореографа-постановщика Ирину Борисовну, хореографов Екатерину Медоровну и Алевтину Валерьевну, судей за ваш ежедневный и скрупулёзный труд!

Благодарю любимую Академию «Небесная грация» и её директора Екатерину Константиновну и всех сотрудников. Спасибо родному ЦХГ «Жемчужина» и отдельно её директору Татьяне Иосифовне. А также Федерации гимнастики России и всем специалистам сборной команды России.

Также особая благодарность врачам, массажистам и всему медперсоналу. Ваша помощь бесценна! Этот результат — наша общая победа! Спасибо всем, кто был рядом! С новыми силами в дальнейшую работу!» — написала Борисова в социальных сетях.