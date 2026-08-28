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В Польше задержан президент национального Олимпийского комитета. Известна причина

В Польше задержан президент национального Олимпийского комитета. Известна причина
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Глава Олимпийского комитета Польши Радослав Песевич задержан в Варшаве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве обанкротившейся криптовалютной биржей Zondacrypto, об этом сообщает
TVP World.

По информации источника, Zondacrypto была одним из крупнейших спонсоров комитета. Польская прокуратура расследует деятельность компании после жалоб на невозможность вывода средств. По информации местных СМИ, клиенты биржи потеряли по меньшей мере 350 млн злотых (около € 82 млн).

Сообщается, что Песевич получил часы стоимостью более € 40 тыс от бывшего главы Zondacrypto Пшемыслава Краля, а также другие подарки.

Пока неизвестно, в каком качестве задержан Песевич и предъявят ли ему обвинения.

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