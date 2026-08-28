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«Осознание не пришло до сих пор». Российская гимнастка Еремеева — о золоте ЧМ-2026

«Осознание не пришло до сих пор». Российская гимнастка Еремеева — о золоте ЧМ-2026
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Российская гимнастка Алиса Еремеева поделилась эмоциями после завоевания золота на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии.

Во Франкфурте‑на‑Майне россиянки завоевали золото в командном многоборье. Российская команда набрала 278,300 балла, опередив сборную Болгарии (276,050). Бронзу взяла сборная Китая с результатом 275,400.

– Алиса, какие эмоции после завоевания золота ЧМ?
– Наверное, осознание не пришло до сих пор. Мы долгое время не могли поверить, что всё закончилось. Изначально ехали на чемпионат мира просто показать свои программы, которые наработали. Определённой цели выиграть у нас не было, потому что мы всё прекрасно понимали – нас пять лет не было на международной арене. Поэтому завоевать медаль было чем-то из области фантастики, — сказала Еремеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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