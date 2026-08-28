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Синдаров высказался об отсутствии Доммараджу на большинстве крупных турниров

Синдаров высказался об отсутствии Доммараджу на большинстве крупных турниров
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Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров прокомментировал стратегию чемпиона мира по шахматам Гукеша Доммараджу. Тот сейчас практически не выступает на крупных турнирах.

«Понимаю Гукеша. В прошлом году он участвовал во множестве турниров, психологически оказался не в лучшей форме. Возможно, он чувствовал, что ему нужно поработать над некоторыми аспектами игры. Но, на мой взгляд, он очень и очень сильный шахматист.

Я много играл против него и знаю, что он может быть невероятно хорош. Если он в своей лучшей форме, как в 2024 году, в матче может произойти всё, что угодно. Поэтому готовлюсь к тому, что он будет играть на пределе своих возможностей», – приводит слова Синдарова Indian Express.

С 25 ноября по 15 декабря в Женеве пройдёт матч за звание чемпиона мира по шахматам, где сразятся Синдаров и Доммараджу.

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