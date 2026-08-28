Синдаров высказался об отсутствии Доммараджу на большинстве крупных турниров

Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров прокомментировал стратегию чемпиона мира по шахматам Гукеша Доммараджу. Тот сейчас практически не выступает на крупных турнирах.

«Понимаю Гукеша. В прошлом году он участвовал во множестве турниров, психологически оказался не в лучшей форме. Возможно, он чувствовал, что ему нужно поработать над некоторыми аспектами игры. Но, на мой взгляд, он очень и очень сильный шахматист.

Я много играл против него и знаю, что он может быть невероятно хорош. Если он в своей лучшей форме, как в 2024 году, в матче может произойти всё, что угодно. Поэтому готовлюсь к тому, что он будет играть на пределе своих возможностей», – приводит слова Синдарова Indian Express.

С 25 ноября по 15 декабря в Женеве пройдёт матч за звание чемпиона мира по шахматам, где сразятся Синдаров и Доммараджу.