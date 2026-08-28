Российская гимнастка Еремеева: не все были довольны, что на ЧМ едет именно наша группа

Российская гимнастка Алиса Еремеева отреагировала на критику о незаслуженности золотой медали чемпионата мира — 2026. В многоборье команда заняла 12-е место, но в командном турнире россиянки стали победительницами.

На ЧМ-2026 в групповых упражнениях в соответствии с решением тренерского штаба сборной России поехала команда из Санкт-Петербурга, хотя ранее в течение сезона на международных соревнованиях выступала преимущественно московская команда «Небесная грация».

«Месяц назад мы даже не были в курсе, что можем поехать на чемпионат мира. Планировался отпуск, но нас экстренно собрали, скорректировали состав. Честно говоря, не знаю другой такой команды, которая бы подготовилась к чемпионату мира за месяц – это просто нереально. Нужно было менять полностью все программы, учить новые партии. Очень долго не мог устаканиться состав, потому что нас часто меняли между собой.

Но я горжусь своей командой. Насколько тяжёлым был этот месяц, знаем только мы и тренерский штаб с врачами, которые с раннего утра до позднего вечера находились с нами в зале. Трудно было и в физическом плане, и в моральном, потому что не все были довольны, что на ЧМ поедем именно мы. И до сих пор не все довольны. Да, мы совершили ошибку в булавах и обручах, но так получилось. Стараемся от этого отойти, потому что очень много грузим себя по этому поводу. И в соцсетях на нас ополчились. В психологическом плане каждой из нас сейчас очень тяжело, поэтому стараемся подбадривать друг друга», — сказала Еремеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.