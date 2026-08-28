«Никто в вузе не знал, что я спортсмен». Чемпионка мира Еремеева — об учёбе на журфаке

Российская гимнастка Алиса Еремеева рассказала, как ей удаётся совмещать учёбу на журфаке и тренировки по художественной гимнастике.

— Профессиональные спортсмены редко серьёзно относятся к учёбе. Откуда у тебя такое рвение?

— В детстве всегда говорили, что нужно выбирать между спортом и учёбой. Но я была не согласна с этим мнением. Мне всегда казалось, что это возможно совмещать, поэтому решила рискнуть. Когда сдавала ЕГЭ, меня очень долго отговаривали: «Это бессмысленно, всё равно пойдёшь учиться на тренера». Но я хотела второе образование. В итоге очень хорошо сдала ЕГЭ по литературе, к которому интенсивно готовилась между тренировками, и с этим баллом прошла на журфак.

— Как тебе удаётся совмещать учёбу и тренировки?

— Весь прошлый год мы учились по шесть дней в неделю. В первом семестре было сложно привыкнуть к интенсивности нагрузок и на учёбе, и на тренировках. Но потом я влилась и перестала замечать трудности. Искала возможности выехать в университет. Например, между первой и второй тренировкой у нас был двухчасовой перерыв. Во время него я успевала съездить на пару. В первом семестре никто в вузе не знал, что я спортсмен. Я решила опустить этот момент — хотела сдавать все зачёты и экзамены наравне с остальными студентами, как обычный человек, — сказала Еремеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.