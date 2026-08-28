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Итальянской гимнастке Софии Раффаэли предстоит операция на колене

Итальянской гимнастке Софии Раффаэли предстоит операция на колене
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Шестикратной чемпионке мира по художественной гимнастике Софии Раффаэли предстоит операция на колене, однако она не связана с недавним попаданием спортсменки в автомобильную аварию. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Италии.

«Авария на шоссе потребовала медицинского обследования и кратковременной госпитализации. В заключении выявлены «множественные ушибы от дорожно-транспортного происшествия, раны верхней конечности и лба». Обследования исключили серьёзные последствия, и снятие швов завершит её выздоровление после аварии.

В ближайшие дни Софии предстоит артроскопическая операция на колене. Эта операция была запланирована на период после чемпионата мира и, следовательно, не связана с дорожной аварией, произошедшей 10 дней назад. Программа возвращения к тренировкам будет осуществляться Институтом спортивной медицины и науки, совместно с которым итальянская сборная по художественной гимнастике уже начала функциональное обследование в рамках подготовки к чемпионату мира во Франкфурте под эгидой Федеральной медицинской комиссии.

Таким образом, несчастный случай не повлиял на спортивную активность Софии, и она сможет продолжить тренировки в соответствии со своей установленной медицинской и соревновательной программой», – говорится в сообщении организации.

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