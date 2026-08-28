Гимнастка Еремеева рассказала о реакции на поздравление президента после победы на ЧМ

Российская гимнастка Алиса Еремеева рассказала, что поздравление с победой в командном турнире чемпионата мира — 2026 в Германии от президента России Владимира Путина стало для неё самым неожиданным.

– Чьё поздравление стало самым неожиданным?

– Нас поздравил президент страны. Мы об этом узнали на пересадке в Стамбуле и сильно удивились. Было очень неожиданно и приятно, — сказала Еремеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Россиянки по итогам командного турнира получили 278,300 балла. В составе российской команды выступали Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник. Второе место заняла команда Болгарии (276,050 балла). Третьими стал спортсменки из Китая (275,400).