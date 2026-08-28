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«Вспоминаем об этой встрече с теплом». Гимнастка Еремеева — о посещении базы ФК «Зенит»

«Вспоминаем об этой встрече с теплом». Гимнастка Еремеева — о посещении базы ФК «Зенит»
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Российская гимнастка Алиса Еремеева поделилась воспоминаниями о посещении базы футбольного клуба «Зенит».

«Мы до сих пор вспоминаем об этой встрече с теплом. Нам показали базу «Зенита», процесс тренировки, корпуса, где живут футболисты, где они восстанавливаются — у них очень много всяких процедур, их здоровьем хорошо занимаются. После нам дали пообщаться с командой и с Сергеем Богдановичем Семаком. Мы говорили о футболе, гимнастике и немного о жизни. Думаю, это тоже дало нам заряд мотивации. Очень здорово, когда есть возможность общаться со спортсменами не только своего вида», — сказала Еремеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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