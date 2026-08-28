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Ангелина Мельникова начала подготовку к чемпионату мира по спортивной гимнастике — 2026

Ангелина Мельникова начала подготовку к чемпионату мира по спортивной гимнастике — 2026
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова показала видео с тренировки и рассказала, что начинает подготовку к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября.

«Вернулась в зал, не знаю, успела отдохнуть или нет. Всё очень быстро, и уже подготовка к чемпионату мира начинается. Сегодня на бревне Алия [Мустафина] говорит: «Походи с закрытыми глазами на бревне». А я стою и понимаю, что я с открытыми-то его не вижу. Ладно, входим в форму и начинаем готовиться. Вот так спорт, только выступил, только победа, неделя на порадоваться и сейчас всё заново начинать. Подготовка, контрольные тренировки, работа и работа», – написала Мельникова в своём телеграм-канале, добавив эмодзи улыбки.

Ранее Ангелина выиграла три золотые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе.

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